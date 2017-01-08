亞大醫院獲地區醫院評鑑合格

我要評比

亞洲大學附屬醫院去年8月成立，提供大里、草屯、南投等區域醫療照護，院方更走入基層配合鄰近鄉鎮市區舉辦衛教活動，民眾讚「咱的好厝邊」，1日通過「地區醫院」評鑑合格。

亞大醫院院長許永信表示，由於霧峰區鄰近的鄉鎮市區，例如大里、草屯、南投、烏日等地，長期來屬於醫療弱勢區域，許多急重症患者常得舟車勞頓到台中市區就醫，不僅影響黃金救命時間，患者家屬疲於奔命，往往得犧牲照護品質。

許永信指出，亞大醫院成立後，期許能大幅改善上述困境，俾利民眾就近獲得較佳醫療資源。去年8月開業成立後，以「救急、救腦、救心、救命」為使命，聘請多位具醫學中心經歷的主任級醫師駐診。

亞大醫院陸續完成多例腦腫瘤切除、心臟(含心導管、主動脈)手術、脊椎手術、置換關節、超微創白內障手術以及骨盆重建案例。

院方強化軟硬體設備，繼去年獲衛生局評定為「一般級急救責任醫院」，衛福部醫事司也公告新年度起，亞大醫院正式通過「地區醫院」評鑑合格，提供神經內外科、心臟內外科、骨科、婦產科、腎臟內科、胃腸肝膽科、兒科、眼科、中醫科、泌尿科等26個專科門診，完整照護民眾身體健康。

為配合社區健康衛教需求，院方鼓勵醫護人員投入鄰近鄉鎮市區衛教活動，日前參加大里區立仁里辦公室舉辦歲末義賣活動，安排量血壓等多項衛教諮詢，親切態度獲得民眾好評，直誇「卡實是咱ㄟ好厝邊」。

里長鄭伯其表示，亞大醫院成立後，大幅提升屯區醫療照護水準，是鄉親們的福氣，未來會持續與醫院合作，共同守護民眾的健康。1060108

(中央社)