亞大醫院獲地區醫院評鑑合格
亞洲大學附屬醫院去年8月成立，提供大里、草屯、南投等區域醫療照護，院方更走入基層配合鄰近鄉鎮市區舉辦衛教活動，民眾讚「咱的好厝邊」，1日通過「地區醫院」評鑑合格。
亞大醫院院長許永信表示，由於霧峰區鄰近的鄉鎮市區，例如大里、草屯、南投、烏日等地，長期來屬於醫療弱勢區域，許多急重症患者常得舟車勞頓到台中市區就醫，不僅影響黃金救命時間，患者家屬疲於奔命，往往得犧牲照護品質。
許永信指出，亞大醫院成立後，期許能大幅改善上述困境，俾利民眾就近獲得較佳醫療資源。去年8月開業成立後，以「救急、救腦、救心、救命」為使命，聘請多位具醫學中心經歷的主任級醫師駐診。
亞大醫院陸續完成多例腦腫瘤切除、心臟(含心導管、主動脈)手術、脊椎手術、置換關節、超微創白內障手術以及骨盆重建案例。
院方強化軟硬體設備，繼去年獲衛生局評定為「一般級急救責任醫院」，衛福部醫事司也公告新年度起，亞大醫院正式通過「地區醫院」評鑑合格，提供神經內外科、心臟內外科、骨科、婦產科、腎臟內科、胃腸肝膽科、兒科、眼科、中醫科、泌尿科等26個專科門診，完整照護民眾身體健康。
為配合社區健康衛教需求，院方鼓勵醫護人員投入鄰近鄉鎮市區衛教活動，日前參加大里區立仁里辦公室舉辦歲末義賣活動，安排量血壓等多項衛教諮詢，親切態度獲得民眾好評，直誇「卡實是咱ㄟ好厝邊」。
里長鄭伯其表示，亞大醫院成立後，大幅提升屯區醫療照護水準，是鄉親們的福氣，未來會持續與醫院合作，共同守護民眾的健康。1060108
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。