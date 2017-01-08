年金改革南區座談封街管制 抗議不斷

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年金改革會議南區分區座談今天下午在高雄舉行，警方封街，拒馬、人牆層層管制，場外抗議不斷，並爆發零星衝突；部分抗議民眾組隊群起攔路趕走包括立委劉世芳等受邀開會人士。

年金改革會議南區分區座談今天下午2時在高雄國際會議中心舉辦，中午會場外就擠滿抗議民眾，抗議團體並在國際會議中心前、中正四路底搭起臨時舞台，大批抗議民眾頭綁抗議布條在封路的路上頂著高雄的豔陽席地而坐，抗議民眾代表輪番上台發表言論，並不時揮旗舉牌高呼口號。

另有抗議民眾分別組隊在警方管制拒馬外圍，把守會場各出入口，阻擋包括立委劉世芳等人進場開會。

他們一度上前向嗆劉世芳，「你能代表我們嗎？」、「造反有理」等，大批警力上前關切，劉世芳多次鞠躬展現溝通誠意，但仍未善意回應隨後被迫離去。另一名開會代表要進場也是遭抗議民眾群起「圍攻」而被迫離去。

警方見情勢危急中午提前封鎖管制人員進場，連媒體記者也不得其門而入。

近下午2時，上百名勞工團體拉著抗議布條步行沿路高喊「我們要開會」，帶頭的拿著邀請函領軍，企圖突破警方盾牌人牆，與警方發生數波推擠衝突，結果也是被擋在門外。1060108

(中央社)