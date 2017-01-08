直播》總統府國家年金改革委員會 國是會議分區會議[南區場次]

總統府國家年金改革委員會 國是會議分區會議 [南區場次]

為進一步蒐集各界對改革構想之意見，總統府國家年金改革委員會規劃召開國是會議，分兩階段進行，包括第一階段的分區會議及第二階段的全國大會，經由充分表達意見與評估各項可行改革方案，以利各權責部會據以研提修法草案送立法院審議，完成改革工作。

第一階段訂於本（105）年12月31日、106年1月7、8及14日分別召開北、中、南、東4場分區會議。

(中時電子報)