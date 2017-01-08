造價上千萬漁船起火 連燒11小時難滅火
一夜燒掉上千萬！停泊在屏東海線鹽埔港的CT4噸級船「吉穩1689號」，於今清晨4時許冒出火花，由於船身為易燃的玻璃纖維材質，不但竄出熊熊烈火，灌救至下午2時仍有零星火花，而原定將上架維修，造價至少上千萬的「吉」號，全付之一炬。
今日清晨4時5分，岸巡第六總隊鹽埔安檢所安檢執勤人員，發現鹽埔漁港存富造船廠外側碼頭，有1艘漁船冒煙疑似失火，立即通報東港消防分隊，派遣13輛消防車及1輛救護車灌救，6時許現場火勢已控制，也無人員傷亡。
但船身仍持續冒煙，內部還有零星火苗未熄，為避免再次復燃，除了持續超過10小時的滅火，東港安檢所派出多功能巡緝艇，載著消防人員與滅火器材進行海上灌救，
現場消防人員表示，由於「吉」號已準備上架維修，停在造船廠外側淺岸處，遭火吻後船隻結構不穩傾斜，導致泡沫無法完全覆蓋起火點，且船艙結構複雜，有許多燃料用油，加上船體為易燃的玻璃纖維打造，更是「燒個沒完」。為此，消防隊已聯絡海上作業平台及怪手，將從外側破壞船體，加快撲滅的速度。
據了解，CT4噸級船光船身造價就達上千萬，加上設備、船艙等，更達4、5000萬元，而依安檢所記錄，這艘遠洋作業漁船，2001年從東港出港以後就無紀錄，直到去年3月才進港，並於7月7日送至存富造船廠上架維修保養，不料發生意外，全船燒到只剩船頭，船尾幾乎燒到爛不可辨，上千萬元一夜蒸發。
(中時)
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