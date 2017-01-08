歡度70年校慶 清水高中校友80件畫作港藝登場

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清中畫室的歷屆校友，在港區藝術中心舉行薪傳美展。（陳淑娥攝）

清水高中歡度70周年校慶，清中畫室的歷屆校友，8日在港區藝術中心舉行薪傳美展，約有40位校友近80件作品參展，吸引許多民眾參，展期至2月5日止。

本次參展的校友有國立台灣藝術大學校長陳志誠、國立台中教育大學高永隆教授、雲林科技大學陳思聰教授、亞洲大學教授陳齊川、前台中縣文化局長陳志聲及台中市大墩文化中心主任陳文進等國內著名藝術家。

校長賴昭呈表示，自民國50年初，當時美術老師紀有泉帶著學生在海線四處寫生，在校園一隅的畫室引領學生進入藝術殿堂；復有曹緯初校長供應顏料、畫架、紙張等供學生磨練，學生也利用課餘時間到畫室畫圖。

他指出，老師吳世興、吳承俊、周義雄、楊平猷及李定蒼，後來也加入指導學生行列，造就了無數的藝術人才，清中畫室的學長姐繼承了畫室的傳統，把年輕一代培養得青出於藍，名聲遠播全國。

(中時)