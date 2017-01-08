滿滿大溫暖 台中宮廟市場攤商冬令救濟

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歲末年終、寒冬送暖，台中市多家知名宮廟以及市場攤商組成的愛心會都在今天舉辦冬令救濟活動，發放慰問金、白米等，提供滿滿的溫暖，讓弱勢家庭能夠過好年。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，廟方自香油錢中拿出部分，今年準備5000份紅包、物資，依照區公所提供的名單，將發送給大甲、大安、外埔、后里等區的低收入戶，希望讓弱勢戶也能過好年。

自后里搭公車到鎮瀾宮排隊領物資的80多歲莊阿嬤說，自己獨居沒有結婚，沒有子女可以照顧她，這把年紀找工作沒著落，全靠拾荒維生，冬令救濟的生活用品，非常的實惠，讓她在農曆年前感受到滿滿的溫暖。

浩天宮興建主委王經綻表示，浩天宮準備現金紅包每戶新台幣1000元，受惠戶數高達1400多戶，新加坡三德集團總裁夫人高潘錦鳳，也趕到會場捐出30萬元，在地企業味丹、福壽、陸水班肉品及宏琥釀造等，也贊助白米、泡麵等物資。

台中市西區向上市場攤商所成立的向上愛心會，每年接近歲末時都會舉辦寒冬送暖活動，今年和台中市議員江肇國共同舉辦，發送西區25里共128戶中低收入戶和邊緣戶，每戶慰問金新台幣2000元、5公斤白米一包。

向上愛心會理事長許地表示，愛心會資源有限，每塊錢、每粒米，都是來自各方的善心。希望能夠透過微薄的力量，讓有需要的弱勢家庭得到幫助，溫飽過好年。

江肇國說，政府社會福利資源畢竟有限，有賴民間愛心的湧入，讓弱勢家庭能夠及時得到救濟。希望藉此活動來拋磚引玉，吸引更多民間善心投入，讓台中市的弱勢家庭都能得到溫暖。1060108

(中央社)