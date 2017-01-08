抗議朴槿惠 南韓和尚自焚命危

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南韓官員今天表示，在抗議遭彈劾總統朴槿惠的大規模集會上，1名和尚自焚而命危。

法新社報導，這名60餘歲和尚的姓名未被公布，他昨晚在首爾市中心的抗議活動自焚。數十萬民眾連續第11週走上街頭，要求朴槿惠下台。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，這名和尚留下字條，呼籲當局逮捕犯下「叛國罪」而醜聞纏身的朴槿惠。

朴槿惠上月因關說醜聞遭國會彈劾，引發民怨風暴，全國各地也掀起抗議浪潮，憲法法庭目前得決定是否批准彈劾案。

根據韓聯社，這名和尚也就朴槿惠與日本達成協議，賠償二戰期間被迫充當日軍性奴隸的女性一事，怒斥朴槿惠為「叛徒」。

該和尚在首爾大學醫院接受治療，根據警方以及醫院人員，他全身上下受到三度灼傷，目前仍昏迷不醒。（譯者：中央社周莉芳）1060108

(中央社)