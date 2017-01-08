美東暴雪釀大規模斷電 需嚴防再降溫

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美國東部今天開始處理1場大型風暴留下的災情，官員表示，風暴讓喬治亞州至麻州的美東地區降下大雪，數千人無電可用，造成數百起車禍意外，他們警告，未來還有更多冷天氣。

這場暴風雪也造成全美各地飛機航班誤點或取消。根據飛航追蹤服務業者FlightAware報告，今天美國各地出入境班機，有3657個航班延遲，3458班取消。

福斯新聞網（Fox News）與路透社報導，氣象預報中心（Weather Prediction Center）的氣象學家歐里森（Andrew Orrison）透過電話表示，喬治亞州、南北卡羅來納州與維吉尼亞州部分地區昨天開始下大雪，一直下到今天中午。

歐里森說，部分降雪最多的地區中，累積雪量達30公分，包括維吉尼亞州東南部威廉斯堡（Williamsburg）一帶，以及北卡羅來納州北部；喬治亞州北部也有部分地區積雪逾15公分。

喬治亞州州長狄爾（Nathan Deal）發表聲明，表示收到數千件電力中斷的報告，亞特蘭大（Atlanta）地區的市政官員也要求居民關心一下家中可能沒電可用的老人家。

狄爾的聲明也提到，部分州際公路從昨夜到今天一直無法通行，有多起交通碰撞事故的通報。

北卡羅來納州州長古柏（Roy Cooper）則在社群媒體上表示，該州發生逾700起意外，所幸無人喪生，還有約2萬起電力中斷事件。這場暴風雪也迫使民主黨籍的古柏延後原訂今天舉行的就職典禮。

美國國家氣象局提醒美東居民，明天還有一波低溫，大家應先做好禦寒準備。

尤其是北卡羅來納州與維吉尼亞州這些已遭暴風雪侵襲的地區，溫度可能下看攝氏零下15度。（譯者：中央社廖禹揚）1060108

(中央社)