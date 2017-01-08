劉愷威噴父愛顧小糯米 3周年婚網爆「黑楊冪」
大陸男星劉愷威經歷同房女星王鷗，疑似背老婆楊冪偷吃，劉愷威強調兩人只是在討論劇本，並獲得楊冪信任，鬧得沸沸揚揚的婚變風波才告一段落，而近日劉愷威則被拍到噴父愛帶女兒小糯米玩耍，他一下抱著女兒、又蹲著整理小糯米儀容，父女互動溫馨。
劉愷威被直擊帶小糯米外出玩耍，父女穿灰色系親子裝，劉愷威對女兒呵護有加，細心幫小糯米整理衣服、幫拿氣球，不過劉愷威被拍到噴父愛，卻遭網友酸作秀，是為之前幽會事件洗白，甚至還認為是故意「黑楊冪」，暗指楊冪沒有顧及家庭，但也有人緩頰，認為父女互動是很正常的事。
劉愷威外出有媽媽全程陪同，卻不見嬌妻楊冪，加上今（8日）是劉愷威與楊冪的結婚三周年紀念日，據悉，楊冪正忙著趕拍戲，夫妻倆是否會慶祝也備受矚目。
(中時電子報)
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