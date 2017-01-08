老闆好壞!尾牙抽到10萬現金獎 打開一看臉綠了
最近各公司正陸續舉辦尾牙，抽到最大獎是許多員工的夢想，但「爆料公社」上有人PO出朋友在尾牙抽到了10萬現金大獎，厚厚一疊，開心到不能自己。沒想到....打開一看卻是10萬柬埔寨幣，相當於台幣800，心情頓時跌落谷底。
鄭姓網友適才在「爆料公社」上PO出幾張照片，指朋友在尾牙抽到了10萬現金大獎，紅包厚厚一疊，讓朋友開心到不能自己。沒想到....打開一看卻是10萬柬埔寨幣，僅相當於台幣800。網友紛紛笑翻了。
網友留言「外加外派柬埔寨」、「換回台幣剩500XD」、「幹嘛整員工！！」、「至少紅包有厚度啊~」、「高潮一下就跌倒谷底了」、「如果是我就立刻交上辭職信」、「從天堂飛回人間」、「好有梗」、「這間公司很會整人喔」、「沒給你越南盾就不錯了」、「給日幣至少心情會好點」、「還好不是辛巴威幣」。
(中時電子報)
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