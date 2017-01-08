國民黨：刀片蛇籠對民眾 政府不想溝通
中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，蔡政府召開年金分區座談，竟然用刀片、蛇籠對付台灣人民，完全不想跟民眾溝通，根本是把台灣人民當成暴民、IS恐怖份子。
年金改革中區座談會昨天下午在台中市中興大學登場，警方除出動千名警力支援外，也部署鐵馬護欄在會場四周，護欄上也張貼溫情標語，希望退休的「自家人」能和平理性表達訴求。
胡文琦上午在國民黨記者會指出，蔡政府在被抓到會議場所內的樓梯間及窗戶邊設置刀片鐵蛇籠後，竟然改稱是在「演練」，演練的對象是不同意見的台灣人民，並稱演練完後就會撤掉，這種跟人民「完全站在對立面」的蔡政府，已經完全無藥可救。
他說，之前多數暴力強行通過「一例一休」，蔡政府完全不重視台灣人民痛苦心聲，現在為了再次強行通過連國家年金改革委員會副召集人林萬億都多次不敢親自主持的年金改革座談會，連警察都發出痛苦心聲。
胡文琦表示，年金改革座談會跟日本核災食品進口的「黑箱公聽會」一般，只是做獨裁決策的幌子，蔡政府對各項年金改革已有定見，座談會只是強迫人民接受。
他說，蔡政府用對抗暴民的手段，拒絕與台灣人民理性溝通，顯然蔡政府是關在刀片、鐵蛇籠裡「自嗨」。身為在地的台中市大家長林佳龍，怎麼會容忍警察使用刀片與鐵蛇籠對付自己的同胞？1060108
(中央社)
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