貓熊攻擊人怎麼辦？大陸飼育員用這招

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中國大陸四川省貓熊野化培訓基地近期發生飼育員遭貓熊咬傷的事件。為防範貓熊傷人，飼育團隊正試驗偽裝成獅子和老虎，並用刺耳的聲音嚇走貓熊。

大陸中央電視台今天報導，「中國大熊貓保護研究中心」飼育員韋華從事貓熊野化培訓，不久前在野化培訓場尋找貓熊寶寶的過程中，被貓熊媽媽咬成重傷，雙手、雙腳肌腱全被扯斷，還有粉碎性骨折。

韋華回憶說，這隻名叫「喜妹」的貓熊咬了他好幾分鐘，同事在旁丟衣服等東西才成功引開牠。

韋華送醫接受近12小時手術治療後，目前傷勢穩定，但醫生表示，韋華將來的手腳功能會受一定影響。

報導指出，5歲以上的成年大貓熊牙齒鋒利，體重超過100公斤，具很強的警惕性和攻擊性。「中國大熊貓保護研究中心」已讓飼育員扮成貓熊降低貓熊戒心，正研究更有效的方法防止貓熊傷人。

「中國大熊貓保護研究中心」核桃坪野化培訓基地負責人吳代福說，除了穿上獅子、老虎等猛禽的衣服偽裝，飼育員還會用刺耳的聲音嚇走貓熊。這些試驗如果有效，就會逐步推廣到野外工作。

他表示，任何動物只要覺得周圍環境有潛在危險，就會出現防禦行為，因此很容易傷人。野化培訓的貓熊和圈養貓熊差異很大，前者野性十足，有非常強的防禦性。

除了「喜妹」，經過多階段野化培訓的貓熊警惕性也都很高。報導說，大貓熊「淘淘」先前野放時要先進籠子，就對飼育員給的食物高度警惕，引誘過程長達10幾分鐘。1060108

(中央社)