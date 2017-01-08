南投信義賞梅花 趣味活動添歡樂

夫妻揹負、滾橡木桶賞梅趣味賽今天在南投縣信義鄉登場，為靜態賞花活動更添歡樂；目前梅花開約5成，1月中旬達綻放高峰。

南投花卉嘉年華系列活動之信義鄉「踏雪尋梅」，今天在信義鄉柳家梅園舉辦「夫妻揹負」、「親子同樂滾橡木桶」比賽，夫妻親子在梅花樹林間奔跑、推著橡木桶，體驗不一樣的賞花樂趣，現場還有許多民眾帶著野餐墊，梅樹下席地而坐，享受暖陽假日時光。

夫妻揹負可由丈夫揹妻子，或妻子揹丈夫，兩人一組在梅園內指定路線競賽，取前三名最快完賽夫妻檔，可得梅酒等獎品，若是妻子揹丈夫，獎品更豐富，完賽夫妻也有參加獎；滾橡木桶以夫妻、親子優先報名，透過競賽方式，合力將橡木桶推滾到終點，最速者優勝。

南投縣長林明溱到場與民同樂賞花，除推銷信義鄉賞梅、泡湯、雙龍瀑布、坪瀨琉璃光之橋等當地景點，也邀民眾21日起到南投市賞花燈、看沙雕、恐龍展。陪同出席的信義鄉長史強說，賞梅比賞雪還多了撲鼻香味，歡迎民眾到信義鄉賞梅花。

信義鄉農會表示，鄉內各梅花區陸續綻放，目前約開花5成，今天到1月中旬進入最美花期，將達綻放高峰，烏松崙、風櫃斗、牛稠坑都是知名梅區，而烏松崙因地勢較高，若遇雲海相襯，梅園景色更迷人。1060108

(中央社)