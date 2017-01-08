疑炊事不慎 餐飲店起火1人嗆傷

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苗栗市北安街上的找蓋茶餐飲店，今天傳出火警意外，現場濃煙密佈、竄出陣陣火光，消防隊拉出多條水線灌救，不到10分鐘就控制火勢，1名店員嗆傷，不排除炊事不慎引發火警。

苗栗縣消防局下午1時許接獲通報，苗栗市北安街一棟住商集合大樓傳出火警，隨即派出苗栗、公館、頭屋和特搜等多個分隊前往搶救，消防隊員趕到現場，發現1樓的找蓋茶餐飲店竄出濃濃黑煙和火光。

由於大樓內仍有住戶，消防隊員一邊拉出水線灌救、一邊通知住戶趕緊從後方出口逃出屋外，經過大約10分鐘，火勢獲得控制，只有1名店員在逃生時遭受輕微嗆傷，其他無人員傷亡。

消防隊員勘查火警現場，發現起火點位於廚房，初步不排除是炊事不慎引發火舌，加上屋內裝潢都是易燃物品，導致火勢迅速蔓延，估計損失約新台幣上百萬元。1060108

(中央社)