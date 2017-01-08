MLB》7歲小粉絲寫信挺 史普林格暖心回應
球季結束，各隊紛紛展開補強，尤其是上賽季失意的球隊，更是動作頻頻，所有球員都深怕被送走，而這同樣讓深愛太空人強打史普林格(George Springer)的小球迷威爾(Will Erickson)好害怕，於是年僅7歲的他，寫信求太空人別送走他的偶像，史普林格見狀，決定給小威爾一個驚喜。
超愛的史普林格小威爾，去年才聖誕節買了史普林格的搖頭娃娃，且每場比賽看兩次，他為說服球團，信中列出「他是我最愛的球員」、「我的頭髮剪得跟他一樣」、「他是球隊的領袖」三個理由，懇求別送走史普林格，總經理盧瑙(Jeff Luhnow)看到後，把信傳到推特，打趣的說，「聽起來很有道理，不是嗎？」
為回應小粉絲，史普林格不當強打改當暖男，邀請這名小粉絲全家，到太空人主場同樂。一見到偶像，小威爾難掩興奮情緒說「我好慶幸你沒去底特律」，他們一同走遍球場，兩人還現場一起剪了一樣的髮型，度過愉快的一天，他們還獲史普林格招待看球跟練習，小男孩簡單的一封信，如今看來著實價值連城。
(中時電子報)
關鍵字：太空人、史普林格、George Springer
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