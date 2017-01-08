埔鹽南新花海藝術季 20公頃波絲菊盛放迎賓
彰化縣埔鹽鄉南新農村花海藝術季，總計逾20公頃波斯菊花海已陸續盛開，在溫暖冬日裡綻放、迎風搖曳；8日上午開幕，今年首度在農民公園舉辦農民市集，公園旁閒置多年的紅磚瓦厝也以「南新產房」重新亮相，喚起許多老一輩村民的記憶。
南新村花海藝術季活動邁入第五年，在社區村民總動員下，準備挑稻草、紮稻草束、抓米秤重等趣味競賽，社區裡農田種滿波斯菊、向日葵和油菜花，光今天1天就吸引逾2000人次前來欣賞，村長施正賀預估花季將持續到農曆年前，花海以下周最美、最壯觀。
施正賀說，今年雖因經費有限，以往2天的開幕活動縮減成一天，但擴大規模，邀請廍子、永樂、埔鹽、天盛等鄰近社區和在地的蔬菜、果樹產銷班，在公園裡擺農民市集，讓外地遊客前來欣賞花海，又能買到在地農特產，增加村民收益。
早年農村醫療不發達，許多6、70歲村民半數以上都在「南新的產房」裡出世，高齡90歲的產婆陳喲去年過世，磚造產房10多年來也成堆置農具農產的倉庫，經過修繕換掉竹管屋瓦、並以水泥補強磚牆，社區居民近日更重新以紙漿浮雕美化牆面。
「南新的產房」上午也由彰化縣長魏明谷、社區理事長施哲夫等人為產房落成啟用揭牌，讓更多人瞭解早年農村生活的歷史點滴。
(中時)
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