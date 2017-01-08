陸瘋傳抗霾茶 專家：不能阻霾進入人體
中國大陸網路近來瘋傳一帖「抗霾茶」中藥藥方，不過，專家說，此藥方並非能夠阻止霧霾進入身體，也不能阻止霧霾傷害身體，但可以緩解因吸入霧霾造成的咽喉不適。
綜合北京青年報等媒體報導，一篇同仁堂中醫醫院醫生公布抗霾藥方文章近日在網路瘋傳，「抗霾清肺飲」的配方包括金銀花、金蓮花、連翹、麥冬、薄荷、甘草等6種中藥。
這篇文章說，藥品「具有清熱解毒、清肺利咽之功效，可有效緩解霧霾對肺部、呼吸道的傷害。每日一劑早晚分服。孕婦忌服，兒童減半。」
這篇文章立刻引發大陸網友熱議。
同仁堂中醫醫院主任醫師蕭延齡說，藥方確實是自己和醫院總中藥師崔慶利研配出來的，但抗霾清肺飲最初不是用來出售的，而是提供給在霧霾天中感到不適的員工飲用。
蕭延齡說，當天，一些員工飲用此藥後，感到藥效不錯，便希望購買該藥，帶給家人喝。在這種情況下，同仁堂中醫醫院才在網路上公布抗霾清肺飲的藥方。
陸軍總醫院中醫科的歐陽欣大夫表示，從抗霾清肺飲的藥方配置來看，確實可以治療風熱等引發的咳嗽症狀，但不可能阻止人體吸入霧霾，或保護人體不受霧霾傷害，但對緩解霧霾引起的咳嗽具有一定作用。1060108
(中央社)
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