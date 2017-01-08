眼皮長滿結石 PM2.5惹禍

空氣品質不佳，眼睛首先受害。眼科醫師陳瑩山今天表示，近來眼睛不適者明顯增加，多是眼睛乾澀、發紅、疲勞、慢性結膜炎，也有人眼皮長滿結石，都是髒空氣惹禍。

冬季容易有霧霾，空氣品質不佳，不只對呼吸道造成影響，每天睡醒一睜眼就要接觸空氣的眼睛也容易受害。

國泰綜合醫院眼科醫師陳瑩山受訪時表示，近來因空品不佳，導致眼睛出狀況的患者明顯增加，且很多都是年輕人，可能因為騎機車、愛戴隱形眼鏡、常在外面趴趴走，更容易受髒空氣影響。

陳瑩山說，這些病人主訴的症狀都是眼睛乾澀、眼睛紅、疲勞度增加，且幾個月看好幾次醫生，也點了藥水，但眼睛狀況都沒好轉。一檢查發現，這些患者眼淚分泌減少，結膜充血、發紅，罹慢性結膜炎，也有人結膜長硬皮、新生血管，甚至眼結石。

PM2.5顆粒小，陳瑩山說，懸浮微粒透過結膜表面進到血管，造成眼睛過敏、發炎，結膜的上皮細胞組織增生或是結膜腺體加速分泌，分泌物沉澱、堆積久了，就形成結石。

陳瑩山說，有些人眼皮翻開會有黃色、白色的小點，就是結石。他曾收治兩眼上下眼皮都長滿結石的患者，當結石一直摩擦結膜，可能讓結膜、角膜破皮，嚴重會讓視力受損。只能靠麻醉，把結石剔除，且因為剔除時會流血，只能逐步處理，治療無法一次到位。

髒空氣影響淚液分泌，當淚水分泌不足，陳瑩山說，眨眼時如果沒有足夠水分潤滑，會讓摩擦加劇，久了就變慢性結膜炎，如果拖著不處理，加上現代人常戴隱形眼鏡，更可能讓狀況惡化成結石、角膜炎。

陳瑩山也說，霾害常會讓人以為天氣陰陰的，輕忽紫外線對眼睛的傷害，但懸浮微粒顆粒小，紫外線透的過來，結膜受紫外線傷害，可能就長出濾泡、新生血管和硬皮。

他建議，不管有沒有空污，白天出門最好帶太陽眼鏡，機車族也一定要準備有防風鏡的安全帽，減少眼睛和髒空氣接觸。如果眼睛不適，一定要停戴隱形眼鏡並就醫，避免病況加劇。1060108

(中央社)