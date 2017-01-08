難民夫赴歐不歸 新竹女訴請離婚獲准

我要評比

新竹鍾姓女子三年前與敘利亞男子在埃及開羅結婚，婚後在台相處半年，男方赴歐尋求庇護不歸，鍾女訴請離婚。法院審酌，男方為難民，對鍾已情愛全失，判准離婚。

判決指出，鍾姓女子和敘利亞阿拉伯共和國男子康瓦立德（Walid Ahmed Kanjo）於民國102年4月18日在埃及開羅公證結婚，男方後來入境台灣，兩人在同年5月8日在台辦妥結婚登記，並共同生活於新竹市，男方在同年10月18日出境，現居留於法國。

鍾女主張，丈夫在台無居留證，目前無國籍並受聯合國難民署庇護，且男方從102年10月18日出境赴法國居留後，跟她聯絡時多次表明不願再來台灣，兩人婚姻已難以維持，並提出男方護照影本表示，男方護照104年3月19日到期，來台無望。

台灣高等法院開庭期間，男方未出庭，僅提出書狀陳述：「in my opinion, I have no intention of return to Taiwan, do not want to maintain the marriage, please grant a divorce.」（譯：我無意願至台灣，也無意願維持婚姻，請法院准予離婚）等語。

法院調查，男方前往法國尋求庇護居留，迄今3年餘，與女方聯絡時均表明不會再來台共同生活，且以雙方的skype聯絡對話紀錄可以認定，男方對女方已情愛全失，毫無維繫兩造間婚姻的意願及作為。

法院審酌，鍾女在台灣生活及工作，面臨丈夫身為難民，尋求庇護，感情決絕的境況，才訴請離婚，可見兩人間互信互諒基礎蕩然無存，具有不能維持婚姻的重大事由，判准離婚。全案還可上訴。1060108

(中央社)