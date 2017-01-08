移工服務中心 林佳龍新南向政策里程碑

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中市府在東協廣場成立3個移工多功能服務中心，提供民眾與東協各國的交流，台中市長林佳龍表示，新南向政策重要里程碑。

台中市政府整合中央、地方政府及大學資源在東協廣場成立「國際移工生活照顧服務中心」「東協廣場溝通互動平台」「東協四國駐台辦事處巡迴服務中心，今天揭牌啟用。

林佳龍表示，這是新南向政策重要里程碑，將可促成與東協各國的交流，台中成為多元文化社會，從東協廣場做起。

「彩虹之美在於多色並存，台灣之美在於多元共榮！」林佳龍說，新南向政策應「以人為本」，雙向交流，其中，新住民、來台工作的勞動者、來台念書學生及學者、往返台灣與東協的觀光客、台商扮演重要角色，提供服務將可促成與東協各國的交流。

行政院政務委員鄧振中表示，台中率全國之先整合政府資源，提供外國朋友及國人各項服務，非常有遠見，這是新南向政策重要里程碑，也是地方政府的模範，將有助於發展與東協國家的經貿合作。1060108

(中央社)