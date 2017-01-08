彭帥深圳網球賽女雙奪冠　想打3年

中國大陸網球女將彭帥7日在深圳公開賽摘下女雙冠軍，獲得2017年賽季首冠。她說，能在30歲的最後一天奪冠很開心，身體若健康，還想再打3、4年。

世界女子職業網球協會（WTA）中文官網報導，彭帥和捷克女網選手赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）7日在深圳公開賽女雙決賽以6比1、7比5直落二擊敗對手，取得合作後第3座WTA女雙桂冠。

彭帥與赫拉瓦科娃近年時有合作，今年將固定配對，首站在深圳就以一盤未失的強勢表現殺入女雙決賽。

她們在決賽面對羅馬尼亞女將奧拉魯（Raluca Olaru）與烏克蘭選手莎芙雀克（Olga Savchuk）。彭帥與赫拉瓦科娃首盤輕騎過關，第2盤賽況膠著，她們在3比5落後之後連趕4局取勝。

彭帥拿下職業生涯第21座雙打冠軍。今天過31歲生日的她說，這是新賽季的首站比賽，和赫拉瓦科娃先前就配合過，並不陌生，很開心能在30歲的最後一天拿到這座冠軍。

她在賽後記者會表示，在身體健康的情況下還想再打3、4年。現在最開心的就是手術後重返球場，狀態比想像好很多，希望繼續挑戰自己，至少要超過現在的排名。1060108

(中央社)