高市下週辦12場徵才 1千多個職缺

我要評比

求職找工作趁現在！高雄市政府勞工局訓練就業中心下週有12場徵才活動，總計1310個工作機會，類別涵蓋餐飲服務、清潔保全及電子科技等，此外，第3波寒假工讀將於1月14日，在左營就服站熱情招募，還沒找到工作的求職朋友，或是寒假找工讀的青年學子，敬請踴躍到場應徵。

1月10日(二)上午9時30分，在高雄市勞工局大禮堂迴廊，有「三商行、華東科技、台灣艾瑪文化事業公司、瑞儀光電」招募279人；同日下午1時30分，「亞尼克菓子工房」於左營就服站徵求13名員工；緊接著下午2時「華泰電子、如柏工廠、誼晟生物科技、斌福企業」於岡山就服站招募164名操作工。

1月11日(三)上午10時30分楠梓就服站有「勝威保全」招募20名駐衛保全；下午2時有2場徵才，「統一速達公司、漢衛保全、達爾文精緻農業科技、媽咪樂居家清潔」於三民就服站徵求61名短期助理員、駐衛警保全、行銷企劃及居家清潔管家等；另外在鳳山就服站有「大信強化塑膠公司、成大精機工業」招募32人。

1月12日(四)上午9時「友達光電」於岡山就服站招募45名員工；下午2時也有2場徵才，於左營就服站有「新石器時代維護工程公司、台灣雙葉電子、聯安保全」徵求83人；此外「陸潔公司、順昶塑膠、承隆智能工程、漢林環保科技」於寶盛里活動中心將徵求63人；緊接著下午3時，於前鎮區民權里活動中心亦有「銓祐企業、海霸王高雄分公司、鄭寶金實業公司、天億保全」開出50個職缺。

1月13日(五)下午2時30分，於翠屏里活動中心有「安心食品公司、奇賓機械、台朔重工公司、順遠工程」招募240名營運儲備幹部、後段加工人員、居家清潔員及石化製程設備人員等。

1月14日(六)下午2時，於左營就服站有「頂升海鮮屋、亞瑟環境清潔公司、統一超商、新台灣原味-火車光影」徵求260名工讀生、巡迴大夜班、PT工作人員、兼職外場服務員、及會計行政等。各場次徵才資訊可至訓就中心網站（http://www.ktec.gov.tw）查詢，或電洽：733-0823轉408。

(中時)