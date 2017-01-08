開閩王金門巡安，兩岸宗親恭迎金身

開閩王王審知的金身「小三通」到金門，展開全島巡安活動。（李金生攝）

兩岸王氏宗親以虔敬心情，恭奉開閩王的金身繞境巡安。（李金生攝）

浩浩蕩蕩的隊伍將金城街頭渲染得熱鬧滾滾。（李金生攝）

開閩王首日繞境巡安隊伍經過「閩台第一坊」，國定古蹟「邱良功母節孝坊」。（李金生攝）

開閩王王審知的金身今（8）日在後裔的護駕下「小三通」到金門展開為期2天的全島巡安，首日兩岸宗親400餘人簇擁繞行金城街道，五彩旌旗蔽空，鑼鼓鞭炮聲不絕於耳，壯觀隊伍迤邐前進，十分熱鬧！

這是開閩王的金身繼2008年1月9日「小三通」登島巡安之後，再次跨海交流活動，縣長陳福海率同縣府一級主管上香致敬，裔孫立法委員王金平也專程在水頭碼頭迎駕。

開閩王的金身在喧天鑼鼓聲中登岸後，即從縣立體育館繞行民族路、莒光路、民生路巡安，兩岸包括金門縣、台灣王氏宗親會及福建王氏宗親暨開閩王王審知文化研究會宗親400餘人全程隨同，金門賢厝村泰安宮（侍郎廟）也動員主神王忠孝的信眾共襄盛舉。

兩岸王氏宗親在城區的閩王祠，遵循古禮舉行隆重祭典，長達半小時的初獻、亞獻和終獻等繁複祭祀過程，以及「大滿漢」祭品，展現王者祭祀的禮儀，均與一般祭典內容大不相同。

在為期2天的活動中，開閩王的金身將陸續前往東沙、珩厝、后盤山、中蘭、后宅、何厝、尚義、田埔、山后、營山、呂厝等村落的王氏宗祠巡安。

金門縣王氏宗親會指出，至今被閩、台王姓宗親奉為始祖的閩太祖王審知（862年-925年），字信通、光州固始（今河南固始）人，為五代時的閩王，909年925年在位期間，輕徭薄賦與民休息，受到全閩百姓感念，至今虔敬崇奉，尊為開閩聖王。

(中時)

開閩王的金身駐駕「閩王祠」，兩岸宗親虔誠祭祀。（李金生攝）

金門縣王氏宗親會理事長王添泉（中）遵循古禮主持隆重祭典。（李金生攝）

金門賢厝村泰安宮（侍郎廟）也動員主神王忠孝的信眾共襄盛舉。（李金生攝）