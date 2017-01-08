開閩王金門巡安 兩岸宗親恭迎金身
開閩王王審知的金身今（8）日在後裔的護駕下「小三通」到金門展開為期2天的全島巡安，首日兩岸宗親400餘人簇擁繞行金城街道，五彩旌旗蔽空，鑼鼓鞭炮聲不絕於耳，壯觀隊伍迤邐前進，十分熱鬧！
這是開閩王的金身繼2008年1月9日「小三通」登島巡安之後，再次跨海交流活動，縣長陳福海率同縣府一級主管上香致敬，裔孫立法委員王金平也專程在水頭碼頭迎駕。
開閩王的金身在喧天鑼鼓聲中登岸後，即從縣立體育館繞行民族路、莒光路、民生路巡安，兩岸包括金門縣、台灣王氏宗親會及福建王氏宗親暨開閩王王審知文化研究會宗親400餘人全程隨同，金門賢厝村泰安宮（侍郎廟）也動員主神王忠孝的信眾共襄盛舉。
兩岸王氏宗親在城區的閩王祠，遵循古禮舉行隆重祭典，長達半小時的初獻、亞獻和終獻等繁複祭祀過程，以及「大滿漢」祭品，展現王者祭祀的禮儀，均與一般祭典內容大不相同。
在為期2天的活動中，開閩王的金身將陸續前往東沙、珩厝、后盤山、中蘭、后宅、何厝、尚義、田埔、山后、營山、呂厝等村落的王氏宗祠巡安。
金門縣王氏宗親會指出，至今被閩、台王姓宗親奉為始祖的閩太祖王審知（862年-925年），字信通、光州固始（今河南固始）人，為五代時的閩王，909年925年在位期間，輕徭薄賦與民休息，受到全閩百姓感念，至今虔敬崇奉，尊為開閩聖王。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。