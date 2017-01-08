香港社運人士來台險遭毆 警政署：違法絕不寬貸

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香港社運人士黃之鋒與香港議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰等人，應邀來台參加時代力量舉辦的座談會，7日凌晨抵台，愛國同心會及中華統一促進黨即號召群眾隨行至桃園機場、松江101國際會議中心等地點陳抗，並叫囂、推擠衝突，警政署指出，活動前已通報相關任務單位周全部署，防處暴力事件。警方對暴力等違法行為，絕不寬貸。

警政署表示，尊重民眾言論表達自由，警察執法均會公平合理考量人民集會權利，與其他法益間之均衡維護，依法行政、嚴正執法，除通令各轄區警察局縝密規劃警力部署，全程嚴密蒐證外，也呼籲民眾及相關團體應以和平、理性的方式表達意見與訴求。

倘有暴力行為，警方除即時制止防處，並將依現場蒐得之相關事證依法究辦，絕不寬貸，以貫徹公權力執行。

(中時)