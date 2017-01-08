海倫清桃牽手戴先生 流淚認已是18年人妻

自爆已婚曾流產？海倫清桃親上火線回應。（圖／本報系資料照片）

女星海倫清桃（桃子）擁天使臉孔、魔鬼身材，還有「越南林志玲」稱號，不過她今在臉書自爆暗指自己結過婚、流產，並表示要退出演藝圈，海倫清桃的身世背景、婚姻狀況也格外備受關注，對此，海倫清桃也召開記者會回應，坦承自己是已婚18年的人妻。

海倫清桃下午與戴先生牽手現身，記者會由戴先生發言，戴先生表示自己是海倫清桃的丈夫，坦承桃子瞞婚18年，海倫清桃則在旁流淚。海倫清桃淚崩指出，她都稱戴先生為哥哥，嘆自己在演藝圈很努力，但仍難過沒有達到自己的理想，覺得很辛苦，努力都白費了，不過她表示自己不會退出演藝圈，並透露民視已為她安排新戲。

戴先生表示，當年海倫清桃在模特兒選秀脫穎而出，卻因有次拒絕丁字褲走秀而被冷凍，過後兩人即回到越南發展，沒想到在當地竟又被看不起，之後才又回台灣發展。海倫清桃之所以在臉書公開身世，全因人在法國的生母嗆聲要公布她的身分，才讓她決定要自己出面說明。

結婚18年來，戴先生面對這段婚姻，表示自己都忍著，但他又語出驚人說「但桃子忍不住了」，後來哽咽到講不出話，隨後海倫清桃就拉著戴先生離開，結束這場記者會。

(中時電子報)