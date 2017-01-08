中共中聯部：越共總書記阮富仲12日訪陸
中共中央對外聯絡部今天宣布，應中共中央總書記習近平邀請，越共中央總書記阮富仲預定12日至15日對中國大陸進行正式訪問。
新華網今天報導，阮富仲曾於1992、1997、2001、2003、2007年訪問中國大陸。
之後，阮富仲2011年1月在越共十一大當選為越共中央總書記，同年10月訪問中國大陸。當時曾會見時任中國大陸國家副主席的習近平。
阮富仲2015年4月也曾率領4名越共中央政治局委員、外交部長、工貿部長等高階官員訪問中國。外界當時普遍認為，阮富仲訪陸此行旨在修補2014年起降溫的中越關係。
2014年，中國在靠近西沙群島的海域拖入「海洋石油981」巨型鑽井平台，引發越南抗議，越南國內更因此爆發大規模針對中國的流血暴動與抗議。
因此，阮富仲2015年4月訪陸時，曾與習近平舉行會談，但陸媒當時低調報導，並沒有報導習近平歡迎阮富仲到訪的新聞，僅新華社直到深夜才報導兩人會見的新聞，而且沒有發出兩人舉行會談或握手的照片。
之後，中越關係似略有回暖。習近平2015年11月訪問越南，與阮富仲舉行會談時說，希望中越對接發展戰略，妥善處理管控海上分歧，以合作開發為共同目標。
阮富仲則說，推動越南「兩廊一圈」和大陸「一帶一路」合作，歡迎中方加大越南基礎設施、尖端高科技領域投資。兩人還見證兩國交通、旅遊、產能合作、文化、鐵路、能源、金融等領域合作文件的簽署。
2016年1月27日，在越南共產黨第十二次代表大會上，阮富仲續任總書記。1060108
(中央社)
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