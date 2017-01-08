2016年陸股IPO家數 近5年新高

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中國大陸證券監督管理委員會主席助理宣昌能7日表示，2016年大陸IPO、再融資（現金部分）合計人民幣1.33兆元，年增59%。其中A股IPO家數和融資額創近5年新高，再融資規模創歷史新高。

新華網報導，宣昌能是中國資本市場論壇上做上述表示。他認為，2016年監管部門深刻反省2015年股市異常波動教訓，著力推進依法監管、從嚴監管、全面監管，資本市場功能得到一定的修復和改善，市場運行呈現穩中有進的特點。

宣昌能介紹，「穩」主要體現在滬深股市運行總體平穩。2016年3月初至年底上海證券交易所綜合股價指數累計上漲15%，第2至4季區間振幅均低於10%，漲跌幅超過2%的交易日僅7個，這些指標大幅低於2015年的水準。

宣昌能表示，下一步將加強多層次資本市場基礎性制度建設，完善市場功能，拓展市場廣度和深度，進一步發揮資本市場在供給側結構性改革中的作用。1060108

(中央社)