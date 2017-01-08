親民黨秘書長秦金生今早心肌梗塞過世 享夀70歲

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親民黨秘書長秦金生今天傳出上午外出運動時，意外心肌梗塞過世。(資料照,張鎧乙攝)

親民黨秘書長秦金生今天傳出上午外出運動時，意外心肌梗塞過世。親民黨內人士已證實秦辭世，享壽70歲，但是詳細原因還有待釐清，由於事出突然，目前家屬正在處理秦的後事，親民黨也願意給予必要之協助。

秦金生出生於1947年，1993年隨時任國民黨秘書長宋楚瑜加入台灣省政府，歷任台灣省政府副秘書長、台灣省政府委員及台灣省政府發言人等。宋楚瑜自2000年成立親民黨起，秦金生即擔任副秘書長。2005年起，親民黨秘書長蔡鐘雄離職，秦隨即成為秘書長。

親民黨人士強調，秦金生一生為國家做事，朝野人緣非常好，突然辭世讓黨內震驚，也甚為遺憾，也希望秦生前在政壇的恩怨，能一切到此為止。

(集團連線報導)