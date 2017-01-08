美龍蝦價格猛漲 竟與這國家饕客太愛吃有關…

美國龍蝦價格猛漲，竟與這國家饕客太愛吃有關。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

龍蝦長久以來深受美國人的喜愛，是許多地區的在地美食；但今年這些「海鮮族」的荷包要注意！恐得花大錢才能享用，而深究背後原因竟與中國人太愛吃龍蝦有關。

據《美聯社》報導，今年冬季因受天氣影響，美國新英格蘭地區和加拿大的龍蝦產量偏低；另外加上中國傳統新年將至，吃龍蝦成為該國中產階級慶祝新年的一種方式，需求狂增的情況下，讓美國得大量出口龍蝦到中國，造成市場價格飆高。

事實上，原本去年每磅9~11美元的龍蝦價格已比往年高，今年有些地區甚至飆漲至13美元，且需求仍在成長。報導中指出，2010年時，美國出口到中國的龍蝦還不到1百萬磅；但在過去3年間，每年出口量成長到1200萬磅以上，交易額超過8500萬美元，增長相當驚人。

不過即使美國市場龍蝦呈現供應不足的狀態，為趕上中國新年，仍有許多商家在補貨運送。來自中國源源不絕的龍蝦訂單，看來美國饕客今年冬天將很難受。

(中時電子報)