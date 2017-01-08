南市議長賴美惠、日本金澤市議會簽署交流協定

台南市議長賴美惠（左4）與金澤市議會議長福田太郎（右4）共同簽訂友好交流協定。（台南市議會提供）

台南市議會與日本金澤市議會經過將近3年的努力，8日在台北駐大阪經濟文化辦事處處長陳訓養等人的見證下，在石川縣金澤市舉行隆重的簽約儀式。議長賴美惠與金澤市議會議長福田太郎共同簽訂友好交流協定，期許雙方友誼長久、合作更上一層樓。

賴美惠表示，台南與金澤深厚的緣份來自八田與一技師，這幾年雙方交流頻繁，包括兩地小學結盟姐妹校、台南市每年為八田技師舉辦追思紀念活動等；去年0206地震，台南也收到來自石川與金澤的捐款、關懷，這份溫暖台南市民銘記在心。

賴美惠還說，她此行不僅帶來府城鄉親的感謝，同時也與金澤市議會簽署友好交流協定，一方面象徵兩市堅定的友誼，同時也期許日後發揮一加一大於二的力量，讓彼此更繁榮進步。

金澤市議長福田太郎則指出，期盼許久終於如期簽訂，期許這份交流協定為雙方友誼長存奠立基石，進一步提升文化、經貿、觀光等交流。

議會說，台南市議會與金澤友好交流協定始於2年多前，當時金澤市前議長田中展郎親自來台遞交邀請函，期間在金澤副議長高岩勝人、安達前，以及台南市議員李退之、台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧等人努力奔走下，終於促成雙方簽署交流協定。

議會強調，金澤與台南淵源深厚，除了雙方市議會此次互簽友好交流協定外，台南市與金澤多年來每年均輪流舉辦「金澤週」、「台南週」，促進城市交流互訪。

(中時)