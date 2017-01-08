三天沒打6字頭 曾雅妮鐵桿利器變盾了？
首度參加日立慈善盃菁英賽的前球后曾雅妮，在不少選手紛紛打出佳績情況下，自己反而三天只交出72、70、72桿，賽後自認這場比賽表現很失望。
賽後請她說出打完這場比賽覺得木、鐵、推桿哪一項打最好？結果依序是推桿、木桿、最後是鐵桿。
這個結論喜憂參半，喜的是，近幾年造成欲振乏力的元兇─木桿，已漸找回準度，可降低近幾年救球頻繁、小鳥難抓情況。
憂的是，她全盛時期上果嶺成功率始終維持在7成以上，是2012年之前贏過15座LPGA冠軍的「利器」，以她目前狀況一旦鐵桿再失去優勢，就要讓人擔心了。
本屆日立慈善盃球道總長只有6170碼，對平均開球超過260碼的曾雅妮來說，攻果嶺那1桿幾乎只用短鐵桿，一天抓5、6隻小鳥絕對不難，但她三天下來總共只抓到10隻小鳥，差在攻果嶺的鐵桿不夠準。
怎會這樣？聽她怎麼說：「這場比賽鐵桿打的太差，不知道為什麼力量都釋放不出去，第一天還有找到感覺，但第二、三天就愈來愈差，其實包括切桿在內，動作都不錯，可是身協調總是覺得有問題，上、下半身都連接不起來。」
她失望的說，平常練習都打的很好，但總是帶不到比賽，如果打10球只有1、2球沒打好是信心問題，但如果只打出1個好球，就是技術上出問題。
曾雅妮明天返美，2周後將參LPGA本季首戰巴哈馬菁英賽，她說，回去後會在揮桿動作上再作調整，要找出為何練習狀況帶不到比賽的原因。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。