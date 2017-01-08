三天沒打6字頭 曾雅妮鐵桿利器變盾了？

曾雅妮鬱卒日立賽拿手的鐵桿沒打好。(美聯社資料照)

首度參加日立慈善盃菁英賽的前球后曾雅妮，在不少選手紛紛打出佳績情況下，自己反而三天只交出72、70、72桿，賽後自認這場比賽表現很失望。

賽後請她說出打完這場比賽覺得木、鐵、推桿哪一項打最好？結果依序是推桿、木桿、最後是鐵桿。

這個結論喜憂參半，喜的是，近幾年造成欲振乏力的元兇─木桿，已漸找回準度，可降低近幾年救球頻繁、小鳥難抓情況。

憂的是，她全盛時期上果嶺成功率始終維持在7成以上，是2012年之前贏過15座LPGA冠軍的「利器」，以她目前狀況一旦鐵桿再失去優勢，就要讓人擔心了。

本屆日立慈善盃球道總長只有6170碼，對平均開球超過260碼的曾雅妮來說，攻果嶺那1桿幾乎只用短鐵桿，一天抓5、6隻小鳥絕對不難，但她三天下來總共只抓到10隻小鳥，差在攻果嶺的鐵桿不夠準。

怎會這樣？聽她怎麼說：「這場比賽鐵桿打的太差，不知道為什麼力量都釋放不出去，第一天還有找到感覺，但第二、三天就愈來愈差，其實包括切桿在內，動作都不錯，可是身協調總是覺得有問題，上、下半身都連接不起來。」

她失望的說，平常練習都打的很好，但總是帶不到比賽，如果打10球只有1、2球沒打好是信心問題，但如果只打出1個好球，就是技術上出問題。

曾雅妮明天返美，2周後將參LPGA本季首戰巴哈馬菁英賽，她說，回去後會在揮桿動作上再作調整，要找出為何練習狀況帶不到比賽的原因。

(中時電子報)