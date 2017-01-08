南韓設慰安婦銅像 安倍促移除

日本首相安倍晉三今天呼籲南韓，移除設置在釜山日本總領事館前、讓日、韓外交齟齬再起的慰安婦雕像。

法新社報導，南韓釜山的日本總領事館前上月遭放置慰安婦雕像後，日本本月6日宣布召回駐南韓大使。

日本所持的理由是，雕像違反日韓2015年所簽的協議。

安倍在日本放送協會（NHK）今天播出的節目中表示：「日本已經支付10億日圓（860萬美元），所以我們誠心地履行了我方的義務。我認為，現在輪到韓國人展現不可動搖的誠意了。」1060108

(中央社)