黨產會解凍支票 國民黨肯定善意回應

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行政院不當黨產處理委員會准許中國國民黨解凍新台幣5200萬元的台支支票，中國國民黨今天表示，已於6日收到黨產會公文，肯定黨產會首度的善意回應。

行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳上午表示，黨產會已於6日行文給國民黨，准許解凍1張面額新台幣5200萬元的台支支票，給付去年11、12月薪資，不足的幾百萬由帳戶提領。

國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦下午受訪表示，肯定黨產會首度的善意回應。

國民黨行管會主委邱大展則說，已於6日收到公文，會再詳細了解公文內容後，經過黨內討論，決定後續處理方式。

邱大展表示，年關將至，對於1月份薪水、年終獎金、考績獎金等的發放，以及因應月底大量資遣，需要資遣費、年資結算金、退休金約新台幣14億餘元，這部分都沒有著落，因此未來希望不當黨產處理委員會同意支應。1060108

(中央社)