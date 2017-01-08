尾牙強制出席算加班 徐國勇：假議題

我要評比

一例一休上路後，媒體報導，如果公司強制員工在非上班時間出席尾牙，就要支付加班費；行政院發言人徐國勇今天在臉書表示，這是假議題。

徐國勇表示，雇主為體恤員工一整年的辛苦，依民俗慣例於年終舉辦尾牙活動慰勞員工，勞動部表示，尾牙活動是歡樂的節慶活動，勞工可依個人意願自由參加，沒有強制問題，該時段也不是工作時間，沒有加班費問題。

他說，「所以，尾牙是否算工時，有無加班費等，應該是假議題吧！！」1060108

(中央社)