台灣燈會在雲林 李進勇邀新住民湊熱鬧
雲林縣政府今天舉辦多元文化嘉年華暨外籍配偶照顧輔導成果發表，縣長李進勇到場同樂外，並邀請新住民參與2017台灣燈會，屆時可觀賞特地設置的新住民燈區。
李進勇表示，新住民飄洋過海嫁到台灣，她們都是台灣人，縣府秉持「愛無國界」原則，推廣對新住民的照顧與輔導，也請鄉親一起用實際行動接納這群來自不同文化背景的新住民。
李進勇說，2017台灣燈會在雲林，為展現對新住民敬意，特別在燈會首創設置新住民燈區，將展現越南、印尼、泰國、菲律賓及柬埔寨等5國的主題花燈，歡迎新住民與親友一起湊熱鬧。
新住民姊妹攜家帶眷參加活動，現場熱鬧滾滾，有多元文化親子著色比賽、異國美食體驗教學DIY、異國服飾體驗、多元文化文物展、多元文化印尼皮影人偶DIY體驗、異國美食品嚐及紙燈籠彩繪等，讓參加大小朋友相當開心。
雲林縣政府指出，2017台灣燈會規劃新住民燈區，為了更貼近新住民母國文化，活動中舉辦「多元文化嘉年華－新住民DIY花燈主題交流」，邀請新住民提供意見，討論DIY花燈主題類型，作為新住民花燈DIY體驗內容參考。1060108
(中央社)
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