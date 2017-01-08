影評人協會獎 海邊的曼徹斯特大贏家
美國國家影評人協會獎今天公布得獎名單，「海邊的曼徹斯特」一口氣拿下最佳男主角、最佳女配角與最佳劇本，堪稱最大贏家。
美國歷史最悠久的影評人獎項國家影評人協會獎，搶在金球獎揭曉前夕公布第51屆得獎名單，電影「海邊的曼徹斯特」一口氣拿下最佳男主角、最佳女配角與最佳劇本3項大獎，與另一話題強片「月光下的藍色男孩」形成雙強鼎立局勢。
國家影評人協會獎被視為奧斯卡獎重要風向指標，戲中演員凱西艾佛列克（Casey Affleck）與蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams），分別贏得最佳男主角與最佳女配角；該片也奪下最佳劇本。
除了在該影評人獎項獲得佳績，「海邊的曼徹斯特」也入圍金球獎最佳影片等5項大獎，甚至在目前已公布的演員工會獎、編劇工會獎、藝術指導工會獎毫無缺席，可說是入圍率百分之百。
該片由好萊塢影星麥特戴蒙（Matt Damon）監製，描述主人翁「李錢德勒」為逃避苦澀過往，離鄉背井打拚。哥哥的意外過世，他不得不回故鄉做姪子的法定監護人。除了兩代間的溝通困難，李還得撫平姪子喪父之痛，並面對擁有新家庭的前妻蘭蒂，卻也因此讓他疲憊的心起了變化。電影將於26日上映。1060108
(中央社)
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