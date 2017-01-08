加了變好吃 專家提醒人工乳化劑致癌風險
台灣師範大學化工系教授吳家誠表示，最近科學界陸續發現，人工合成的乳化劑具有高度導致腸道癌症的風險，在長期食品添加劑氾濫使用的情況下，消費者必須有風險意識。
吳家誠表示，乳化劑是一種具有如清潔用的介面活性劑般化學結構的物質，常被現在食品加工業用來當作是一種食品添加劑與加工助劑，它可以協助油溶性與水溶性物質間的均勻混合，讓加工後的食品有滑順的質地，更良好的賣相。
這類物質在台灣過去，也曾經因為具環境荷爾蒙作用的塑化劑與起雲劑事件，造成食品安全的風暴。
他指出，最近科學界更陸續地發現，人工合成的乳化劑具有相當強烈致腸道癌症的風險，在長期食品添加劑氾濫使用的情況下，消費者對於這樣的健康風險必須更持續地關注。
吳家誠說，主要的原因在於腸道表面的黏膜組織上，有相當厚度的微生物、細菌層，其中約有上百兆的微生物、菌等生存其間，當具有油溶與水溶性作用的乳化劑一旦進入腸道，有相當強的化學功能附著黏膜層上，改變腸道內微生物菌相，並且也改變了腸道黏膜組織的穿透性。
此外，更可能讓一些具有致病與感染性的物質進入了黏膜下的腸道內壁，引發更嚴重的腸道疾病，例如，大腸炎（Colitis）、腸道發炎症（IBD, InflammatoryBowel Disease）、克隆氏症（Crohn's Disease），與長期性腸道發炎等症狀。
他指出，更令人擔心的是在這樣一種促進腸道發炎的狀況下，除了已知可能引發的多種疾病外，也影響了腸道細胞的增生與自我凋零（Apoptosis）平衡，助長大腸癌的產生。
根據美國喬治亞州立大學2016年年底，由美國國家衛生研究院等三個機構資助，在國際癌症研究期刊所發表的論文中更明確的指出，當腸道微生物菌相改變時，造成了更強的菌類促進的鞭毛蛋白（Flagellin）與脂多糖（Lipopolysaccharide），對腸道細胞產生發炎基因促強的免疫系統表現。
他說，研究學者們根據這樣的觀察與多重實驗證明，很肯定地指出，因為常用人工食品乳化劑的介入，腸道微生物菌相及黏膜組織的改變，產生腸道發炎環境的強化，破壞了腸道表面的自我穩定平衡（Homeostasis），因此助長了腸道癌症的產生。1060108
(中央社)
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