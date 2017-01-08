年金改革座談警察難為 自家人溫情喊話
年金改革會議南區分區座談今天在高雄舉行，警方封街，拒馬、人牆層層管制，場外抗議不斷，也發生現職員警阻擋抗議退休員警場面，雙方互相祭出溫情喊話。
座談下午在在高雄國際會議中心舉辦，中午會場外就擠滿抗議民眾，抗議團體並在國際會議中心前、中正四路底搭起臨時舞台，大批抗議民眾頭綁抗議布條在封路的路上頂著高雄的豔陽席地而坐，抗議民眾代表輪番上台發表言論，並不時揮旗與牌高呼口號。
現場有女警一字排開手持海報標語柔性呼籲「不要為難警察」，也有抗議退休員警拉起抗議布條呼籲學弟妹覺醒，「現在的我們是你們的將來」。
場外警方雖與民眾零星推擠衝突不斷，警方仍溫馨在場外擺攤設茶水站，由志工為抗議群眾奉茶，消消火氣，頗令抗議民眾窩心；也有部分抗議群眾躲在附近樹蔭下納涼，附近超商及冷飲店家也是生意興隆，店內冷飲供不應求。1060108
(中央社)
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