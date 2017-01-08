大陸今年財政預算赤字率傳維持3％

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外電引述知情人士透露，中國官方計畫將2017年財政預算赤字率維持在3%，這一目標與去年官方確定的財政赤字佔GDP的比重持平。

2016年，面對經濟增長下滑壓力，中國大陸政府將預算赤字率在2014年的2.1%，2015年約2.3%的基礎上，進一步提高至3%。

知情人士表示，上述預算目標尚待3月召開的全國人大最終確定。

大陸財政部部長肖捷在去年12月29日全國財政工作會議上強調，繼續實施積極的財政政策，財政政策要更加積極有效，繼續實施減稅降費政策，適度擴大支出規模，促進經濟運行保持在合理區間。

(工商)