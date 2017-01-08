Baby快生了？ PO「神秘數字」又秒刪洩玄機？

Angelababy目前懷胎8個多月，在家專心待產。（圖／達志影像）

Baby發文一串數字後秒刪文，引來猜測是否在倒數生產日期。（圖／取材自關愛八卦成長協會）

林心如6日晚間宣布平安生下女兒，引來大批好友開心道賀，快升格當爸媽的銀色夫妻檔黃曉明、Angelababy也一起獻上祝福，尤其黃曉明一句「小玩伴預定」，讓大家猜測Baby腹中懷的是女娃，現更有網友發現Baby當天突PO一串「神秘數字」但又立刻刪掉，難道是在卸貨倒數？

目前懷胎8個多月的Angelababy，被外界推測可能在過年前生產，而大陸知名八卦微博「關愛八卦成長協會」日前即貼出一則網友截圖，畫面中可見Baby在6日下午PO出「1234567」一串數字，但隨即又刪除該文，引發粉絲猜她可能在倒數生產日期，同時也期待再有一個高顏值寶寶的誕生。

(中時電子報)