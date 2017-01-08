以色列稱俄國在敘利亞部署核彈

以色列稱，俄羅斯在敘利亞的基地部署短程彈道飛彈。(圖/vehicleswallpapers)

一家有官方背景的以色列衛星公司聲稱，他們證實俄羅斯已在敘利亞的軍事基地部署了短程彈道導彈，這種飛彈具有裝載核彈頭的能力，而且射程涵蓋全部的中東地區。

「國防新聞」(Defense NEWS)報導，以色列航空工業公司(IAI))的子公司「國際衛星圖片」(iSi)在網站上發布他們的高解析間諜衛星照，照片顯示在敘利亞的拉塔基亞空軍基地(Latakia)有兩具SS-26飛彈發射車，這是俄羅斯在敘利亞存放核子武器的第一個直接證據。

Isi比對了同一位置在11月所拍攝的照片，11月時該處有6個偽裝掩體，當時以色列情報部門就懷疑這些偽裝掩體並不尋常，現在才知道是為了部署SS-26。至於為什麼飛彈發射車會離開掩體而被衛星拍到?iSi專家的假設是，很可能是天候關係，大雨迫使這兩具發射車必須移出掩體，也因此秘密曝光。

國家利益(National Interest)報導，SS-26是北約的說法，外號叫「石頭」(Stone)，俄國官方則稱做9K720「伊斯康達」( Iskander Vehicles)。射程約280公里，具有480~700公斤的有效酬載量，是一種精準的短程戰術型彈道飛彈，它還有一種改良型延伸射程達到500公里。

雖然SS-26不是俄國最具威力的彈道飛彈，並不違反國際限武條約，可是中東國家眾多，因此週邊國都在射程範圍內。此種飛彈相當精準，在衛星導引和雷達協助下，圓週誤差率可以小於10公尺。

(中時電子報)