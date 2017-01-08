鎮瀾宮、浩天宮冬令關懷 受惠戶窩心

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鎮瀾宮董事長顏清標（左2）及副董鄭銘坤（右2），一早協助發放物資給民眾。（陳淑娥攝）

鎮瀾宮舉行冬令關懷活動，甲安埔及后里4區民眾大排長龍領物資。（陳淑娥攝）

香火鼎盛的大甲鎮瀾宮與梧棲浩天宮，分別舉行一年一度的冬令關懷活動，透過生活物資及現金的發放，結合在地企業關懷中低收入戶，鎮瀾宮發放戶數約800戶，浩天宮則近1500戶受惠，現場民眾大排長龍，在農曆年前領到物資後備感窩心。

鎮瀾宮今年準備5000份物資，董事長顏清標一早來到現場協助發放，副董鄭銘坤指出，鎮瀾宮持續多年舉辦救濟活動，從香油錢中拿出部分幫助大甲、大安、外埔及后里區中低收入戶，今年約共發放400萬現金搭配物資給800戶約5000位居民，目前大家經濟狀況普遍提升及改善，受惠戶數也逐年降低中。

浩天宮興建主委王經綻表示，關懷涵蓋浩天宮大肚中堡五十三庄，現金紅包每戶1000元共發放140餘萬元，受惠戶數高達1466戶，新加坡三德集團總裁夫人高潘錦鳳也到會場捐出30萬元共襄盛舉，在地企業味丹、福壽、陸水班肉品及宏琥釀造等贊助白米、泡麵等物資。

80多歲莊阿嬤從后里區搭公車到鎮瀾宮排隊領物資，她說，自己獨居沒有結婚，這把年紀找工作沒著落，全靠拾荒維生，冬令救濟有白米、牙膏等生活用品可以拿，對她而言非常的實惠，在農曆年前感受到廟方的溫暖。

(中時)