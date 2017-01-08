母親小明明驟逝 施易男臉書沉默24小時首發文

施易男宣告將堅強面對母親小明明的驟逝，讓粉絲心疼不已。(取材自施易男facebook)

施易男相當孝順，因此母親的逝世對他打擊很大。(中時資料照片)

台灣歌仔戲「四大天王」之一、男星施易男的母親小明明(巫明霞)，才剛歡度生日，沒想到昨天清晨不慎跌倒重創後後腦杓，緊急送醫後仍不治，享壽75歲，而曾說過「媽媽不在活著也沒意義」的施易男，得知消息後立刻從大馬趕回台北奔喪，突如其來的噩耗讓孝順的他內心承受極大的打擊，正準備開音樂會的施易男，事發後臉書沉默了整整24小時，今天稍早終於發文，表示會「很堅強的面對」。

台灣國寶小明明意外驟逝，演員兒子施易男的臉書，在今天約莫中午時分終於有了新消息，他透過粉絲專頁管理員代發文，感謝眾人的關心，「易男現在很堅強的面對，以及忙碌的處理後續，你們的關心他都收到了，請見諒無法一一的與大家回覆」。

管理員表示，知道很多親朋好友，希望來給小明明上香致意，也想親自安慰施易男，「但是目前還在討論後續部分，進一步的消息我們會再跟大家說，謝謝大家關心！」，據悉，因為喪事，施易男原訂下周五舉辦的『醒覺』音樂會已宣布取消，明(1/9)起接受全額退費，近期所有宣傳活動也都將暫停，粉絲對於他的處境，感到相當心疼。

(中時電子報)