母親小明明驟逝 施易男臉書沉默24小時首發文
台灣歌仔戲「四大天王」之一、男星施易男的母親小明明(巫明霞)，才剛歡度生日，沒想到昨天清晨不慎跌倒重創後後腦杓，緊急送醫後仍不治，享壽75歲，而曾說過「媽媽不在活著也沒意義」的施易男，得知消息後立刻從大馬趕回台北奔喪，突如其來的噩耗讓孝順的他內心承受極大的打擊，正準備開音樂會的施易男，事發後臉書沉默了整整24小時，今天稍早終於發文，表示會「很堅強的面對」。
台灣國寶小明明意外驟逝，演員兒子施易男的臉書，在今天約莫中午時分終於有了新消息，他透過粉絲專頁管理員代發文，感謝眾人的關心，「易男現在很堅強的面對，以及忙碌的處理後續，你們的關心他都收到了，請見諒無法一一的與大家回覆」。
管理員表示，知道很多親朋好友，希望來給小明明上香致意，也想親自安慰施易男，「但是目前還在討論後續部分，進一步的消息我們會再跟大家說，謝謝大家關心！」，據悉，因為喪事，施易男原訂下周五舉辦的『醒覺』音樂會已宣布取消，明(1/9)起接受全額退費，近期所有宣傳活動也都將暫停，粉絲對於他的處境，感到相當心疼。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。