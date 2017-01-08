扮女護士槍傷美駐墨官員 墨國全力緝凶

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墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）1名美國領事官員遭槍擊受傷，墨國當局正全力追緝當時偽裝成女護士犯案的凶嫌。

路透社報導，熟知事件內情的匿名消息人士表示，該名官員被擊中胸部。

1名墨西哥安全官員匿名透露，嫌犯名叫艾希克拉夫特（Christopher Ashcraft）。

「今日俄羅斯」（RT News）與法新社報導，美國駐瓜達拉哈拉領事館昨天在臉書（Facebook）上傳1段影片，內容顯示這名身穿藍衣並戴著假髮的槍手，當地時間6日傍晚6時20分，在一處購物中心停車場外面等候，然後舉槍朝領事官員座車開火，並立即逃離現場。

哈里斯科州（Jalisco）檢察總長阿爾馬格（Eduard Almaguer Ramirez）說：「根據4段現場拍攝到的影片，這是起直接攻擊。」

阿爾馬格也說，遭攻擊的美國官員目前狀態穩定，他在領事館負責面見簽證申請者。（譯者：中央社廖禹揚）1060108

(中央社)