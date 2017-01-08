澎闔府寫春聯 搭配國樂演奏氣氛佳
澎湖大型的迎春贈桃符闔府寫春聯活動，今天在文化局中興畫廊登場，澎湖書法學會動員10餘位書法家，在國樂南管的演奏下展開揮毫，讓現場春聯書寫更添書情寫意。
農曆春節將屆，澎湖文化局今天上午在中興畫廊舉辦「迎春贈桃符闔府寫春聯活動」，澎湖書法學會在理事長謝聰明領軍下，出動了王峰岳、呂萬傑、林瑞真、黃瑞興、李傳續、陳旺乾、郭盈君等10餘位在地書法家現場揮毫超過1000幅。
澎湖文化局中興畫廊牆上和地面到處是春聯，任由民眾挑選或由民眾指定書寫春聯佳句，每人限索2幅。1060108
(中央社)
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