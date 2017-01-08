秦金生辭世 國民黨表達哀悼

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親民黨秘書長秦金生因心肌梗塞辭世，享壽70歲。中國國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示哀悼，也肯定秦金生過去努力推動藍橘合作。

親民黨內人士證實，秦金生上午起床後外出運動，突然身體不適，因心肌梗塞，不幸辭世。

胡文琦下午受訪表示，對於秦金生不幸辭世，表達哀悼之意，也對秦金生在世之時，努力推動藍橘合作表達高度肯定，期盼所有政壇人士及所有台灣人民都能注意自我身體的健康狀況。1060108

(中央社)