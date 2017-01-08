雪梨女網雙打 詹家姊妹又是首輪敗

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台灣網球姊妹花詹詠然和詹皓晴今天在新年的第2站雪梨女網賽，再度於雙打首輪止步，以兩個2比6敗給克蕾帕和桑琪士，新球季勝場還未開張。

詹詠然和詹皓晴名列第3種子，比賽僅進行約61分鐘，就輸給斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）和西班牙選手桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）。

上週的奧克蘭女網賽，詹詠然和詹皓晴也是在雙打第1輪出局，在澳洲網球公開賽之前，暖身效果欠佳。1060108

(中央社)