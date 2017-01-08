南投醫院「急救快速通道」 獲國家品質標章認證
前國民黨南投縣黨部主委、親民黨秘書長秦金生，因心肌梗塞遽逝世，令人驚愕！設置「急救快速通道」，甫獲國家品質標章認證的南投醫院院長洪弘昌表示，心臟疾病發生時「快又猛」，尤其是急性冠心症會心跳驟停、或伴隨致死性的心室性心律不整，民眾要注意。
洪弘昌指出，心血管疾病病患，有可能來不及送到醫院，或是在急診過程中，突然病情惡化而奪走生命、徒留遺憾！
因此，南投醫院特別建構「急救快速通道」，與中山醫大附醫心導管團隊合作，加速轉診過程，即時搶救病患，每年都有數十位病患因此而挽回性命，南投醫院的創新流程也榮獲國家品質標章認證。
根據衛福部發布的2015年國人10大死因，心臟疾病排名第2，僅次於惡性腫瘤！南投醫院急診醫學科主任洪世昌指出，「急性冠心症」俗稱心肌梗塞，治療過程需要跨領域醫療合作，將病患在急診穩定生命徵象後，再將病患送至心導管室進行手術。
因此，南投醫院特別將院內緊急醫療、檢驗、放射資源透過資訊系統整合，加速病患緊急處置效能；並與台中市中山醫學大學附設醫院詹貴川主任，率領的心臟內科暨心導管醫療團隊進行醫療合作，建立速轉診通道，即時搶救病患，不僅能夠挽回危急病患生命，更能減少後續心臟衰竭等併發症。
洪弘昌表示，跨區域醫療資源整合，並非一蹴可幾，南投醫院深耕社區，透過快速急救通道流程，經過不斷修正、磨合，兩院間的緊急醫療救護團隊已經融為一體，合作無間。
今年，南投醫院更以此創新流程設計，獲得國家品質標章認證，以安全、高品質的緊急醫療救護，守護南投縣民健康。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。