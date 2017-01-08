南投醫院「急救快速通道」 獲國家品質標章認證

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衛福部南投醫院獲國家品質獎，急診科主任洪世昌（左）代表領獎。（廖志晃翻攝）

前國民黨南投縣黨部主委、親民黨秘書長秦金生，因心肌梗塞遽逝世，令人驚愕！設置「急救快速通道」，甫獲國家品質標章認證的南投醫院院長洪弘昌表示，心臟疾病發生時「快又猛」，尤其是急性冠心症會心跳驟停、或伴隨致死性的心室性心律不整，民眾要注意。

洪弘昌指出，心血管疾病病患，有可能來不及送到醫院，或是在急診過程中，突然病情惡化而奪走生命、徒留遺憾！

因此，南投醫院特別建構「急救快速通道」，與中山醫大附醫心導管團隊合作，加速轉診過程，即時搶救病患，每年都有數十位病患因此而挽回性命，南投醫院的創新流程也榮獲國家品質標章認證。

根據衛福部發布的2015年國人10大死因，心臟疾病排名第2，僅次於惡性腫瘤！南投醫院急診醫學科主任洪世昌指出，「急性冠心症」俗稱心肌梗塞，治療過程需要跨領域醫療合作，將病患在急診穩定生命徵象後，再將病患送至心導管室進行手術。

因此，南投醫院特別將院內緊急醫療、檢驗、放射資源透過資訊系統整合，加速病患緊急處置效能；並與台中市中山醫學大學附設醫院詹貴川主任，率領的心臟內科暨心導管醫療團隊進行醫療合作，建立速轉診通道，即時搶救病患，不僅能夠挽回危急病患生命，更能減少後續心臟衰竭等併發症。

洪弘昌表示，跨區域醫療資源整合，並非一蹴可幾，南投醫院深耕社區，透過快速急救通道流程，經過不斷修正、磨合，兩院間的緊急醫療救護團隊已經融為一體，合作無間。

今年，南投醫院更以此創新流程設計，獲得國家品質標章認證，以安全、高品質的緊急醫療救護，守護南投縣民健康。

(中時)