強制員工參加尾牙得付加班費 徐國勇：假議題

徐國勇說，尾牙是否算工時，有無加班費等，應該是假議題吧。（資料照片 郭吉銓攝）

一例一休上路干尾牙什麼事？有媒體指出，公司強制員工出席尾牙，即要支付加班費，行政院發言人徐國勇今(8)日澄清，這根本是個假議題。他指出，尾牙活動是歡樂的節慶活動，勞工可依個人意願參加，沒有強制問題，何來加班費支付。

徐國勇在臉書表示，雇主為體恤員工一整年的辛苦，依民俗慣例於年終舉辦尾牙活動慰勞員工，勞動部也說，尾牙活動是民間歡樂的節慶活動，勞工可以依照個人意願自由參加，並不會衍生強制問題，且該時段也不是工作時間，沒有加班費問題。

徐國勇說，「所以，尾牙是否算工時，有無加班費等，應該是假議題吧！！」

(中時電子報)