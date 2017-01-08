佛教正覺同修會 贈春節紅包給嘉市弱勢家庭

正覺教育基金會執行長程正賢（右）致贈禮金給弱勢家庭。（廖素慧攝）

佛教正覺同修會今天下午在嘉義講堂舉辦雪中送炭活動，致贈春節紅包給嘉義市弱勢家庭80戶，預計在雲嘉嘉地區送暖給300戶弱勢家庭。

佛教正覺同修會及正覺基金會今天下午由董事張公僕、總幹事兼執行長程正賢一一致贈紅包，給嘉義市西區致遠里、後驛里、福安里、福全里、港坪里、保生里、保安里、磚嗂里等8里80戶弱勢家庭，每戶1500元紅包和1套磁鐵書籤。

正覺基金會表示，善款非對外募款，均來自同修的小額捐款，今年共計送出45萬元，嘉惠嘉義縣市、雲林縣貧戶300人，讓他們也能安心過好年，有些弱勢家庭因為工作因素或行動不便，該會義工們將請里長陪同，送紅包到他們的家中慰問。

(中時)